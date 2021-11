Reggina, senti Nicolas: “La parata su Cortinovis la più bella, ho goduto tanto”

Intervenuto nel corso della trasmissione Il Nerazzurro di Pisa, Nicolas, portiere ex amaranto, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti anche in merito alla sfida giocata contro la Reggina

C’era la voglia di non prendere gol in alcun modo, contro quella che è stata la mia ex squadra con la quale è successo anche un casino. Nella parata su Cortinovis (che per me è stata la più bella) sono andato a coprire interamente la rete, ho goduto davvero tanto.