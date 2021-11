Santa Croce sull’Arno, cambio ai vertici di Assoconciatori: Ezio Castellani è il nuovo presidente

A lanciare la notizia è La Conceria, giornale di riferimento per il settore della pelle.

Rinnovo ai vertici dell’Associazione Conciatori di Santa Croce sull’Arno. Ad assumere la presidenza, pochi mesi dopo l’ingresso nel ruolo di Federico Caporale, è Ezio Castellani, già membro del CdA

L’incarico appena affidato a Ezio Castellani arriva dopo le dimissioni di Federico Caporale, presidente solo dallo scorso 30 giugno, che ha rassegnato le dimissioni per “sopraggiunti motivi personali” come spiega Assoconciatori con una nota interna.

La carica, quindi, “sarà ricoperta da Ezio Castellani in attesa di una nuova Assemblea”, prevista per “i primi mesi del 2022”, continua la nota. Il suo nome era già uno dei favoriti per la scorsa elezione, la stessa che ha poi designato, per l’appunto, Caporale.

Ezio Castellani, nome di riferimento nel settore della pelle toscana in quanto fondatore, nel 1977, della Sciarada Industria Conciaria a Castelfranco di Sotto, si trova quindi a dirigere Assoconciatori in un momento estremamente delicato, a causa dell’inchiesta Keu che dallo scorso aprile ha travolto il distretto conciario.