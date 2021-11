Giornalismo tarantino in lutto, è morto Pasquale D’Arcangelo

Lutto per il giornalismo tarantino, di Martina Franca in particolare. È morto Pasquale D’Arcangelo, 67 anni, per anni corrispondente da Martina Franca de La Gazzetta del Mezzogiorno e Ansa. È stato anche il responsabile della comunicazione del Festival della Valle d’Itria. La sua famiglia è stata protagonista del giornalismo jonico: il padre Lorenzo corrispondente da Martina Franca per il Corriere del Giorno, il fratello Dino redattore de La Repubblica, il fratello Roberto direttore amministrativo del Festival della Valle d’Itria. Pasquale D’Arcangelo se n’è andato in pochi giorni a causa di una malattia.