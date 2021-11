Pontedera, il 15 novembre riapre il Centro di Educazione Ambientale

Lo spazio accoglierà laboratori educativi inerenti tematiche ambientali per i bambini di Pontedera.

Da lunedì 15 novembre riapre il Centro di Educazione Ambientale, con sede nel quartiere stazione, nei locali della ludoteca all’interno della galleria Coop. Qui i ragazzi di scuole elementari e medie, tutti i lunedì dalle 15 alle 18, potranno svolgere laboratori di educazione ambientale inerenti le tematiche dell’ecologia, la conoscenza del territorio e delle sue attività tradizionali, il riciclo, i rifiuti, la biodiversità e tanto altro.

La partecipazione è libera e gratuita. Il Centro di Educazione Ambientale è gestito da Legambiente Valdera, d’intesa con l’Amministrazione Comunale.

Il commento dell’Assessore del Comune di Pontedera Belli



“Abbiamo scelto di investire sulla formazione per investire sul futuro dei nostri bambini. L’educazione ambientale è un percorso che, come amministrazione ma ancora prima come comunità, dobbiamo porci fra gli obiettivi primari delle nostre attività. Ringrazio Legambiente Valdera per la collaborazione che ha e sta instaurando sempre più con l’Amministrazione, per questa come per altre attività, sempre sui temi della tutela a valorizzazione dell’ambiente.

Insieme agli assessori Carla Cocilova e Francesco Mori stiamo continuando a sviluppare pacchetti di attività e formazione didattica per le scuole ed extra didattica per i quartieri”, ha spiegato l’assessore Mattia Belli.