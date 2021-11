Studente ha infarto a scuola, manovra infermiera 118 lo salva

Il tempestivo intervento di un’infermiera del 118 ha salvato uno studente di 18 anni colpito da un infarto. Durante l’ora di educazione fisica, il ragazzo si è accasciato per un arresto cardiaco. È successo in un istituto tecnico di Altamura. La manovra della soccorritrice ha rianimato lo studente, poi trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Perinei di Altamura e ricoverato in rianimazione: ora ha ripreso conoscenza ed è considerato fuori pericolo.