L’Italia di Roberto Mancini a Roma per giocarsi la qualificazione mondiale: ecco come passerebbero gli Azzurri

Sarà una partita decisiva quella che questa sera vedrà in campo gli Azzurri di Roberto Mancini contro la Svizzera. I Campioni d’Europa si giocheranno la Qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022 in soli novanta minuti. La classifica del girone vede infatti i cugini della Svizzera con gli stessi punti degli italiani, ben 14 ma con la differenza reti che sorride a Mancini. In caso di pari merito le posizioni in classifica verranno stabilite prima dalla differenza reti e poi dal numero di gol segnati, ultimo criterio i risultati negli scontri diretti. Il primo confronto tra le squadre vede il risultato di 0-0. Il prossimo match vedrà in campo l’Italia contro l’Irlanda del Nord e la Svizzera incontrerà la Bulgaria e in caso di pareggio, gli Azzurri dovranno mantenere la migliore differenza reti. I secondi dovranno invece giocarsi la qualificazione agli spareggi che nel 2018 costarono cari all’Italia di Ventura contro la Svezia.

Chi vincerà questa sera non avrà la certezza matematica della qualificazione ma gran parte dei giochi saranno proprio decisi alle ore 20.30 all’Olimpico di Roma.