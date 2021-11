Tentato furto in pieno centro a Latina: ladro messo in fuga dai passanti

L’occasione fa l’uomo ladro, recita un antico adagio. Ma devi anche averci l’indole da ladro, verrebbe da aggiungere. Fatto sta che l’occasione è capitata questa mattina, in via Pisacane, pieno centro di Latina, ad una persona di colore.

Siamo all’angolo con via Don Morosini, è da poco passato mezzogiorno. Il camper di una ditta che effettua le visite mediche ai dipendenti di una attività commerciale della zona viene lasciato qualche attimo incustodito. Il ladro, avvicinatosi in bicicletta, avrebbe aperto uno degli sportelli per impossessarsi di un borsello. Sarebbe quindi risalito in bici per darsi alla fuga.

Qualcuno, però, lo stava osservando: accortisi di quanto stava accadendo, infatti, i dipendenti di un supermercato li vicino si sono subito messi all’opera inseguendolo. Vistosi perso, l’uomo ha abbandonato refurtiva ed anche la propria bicicletta per darsela a gambe.

Sul caso indaga la Polizia. Il borsello, che conteneva pochi euro, è stato restituito e la bicicletta è finita sotto sequestro.