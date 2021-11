Italia-Svizzera 1-1: Mancini sicuro, ‘Andremo al Mondiale’

“Abbiamo sbagliato un rigore sia All’ andata che al ritorno, altrimenti avremmo chiuso già la pratica – dice Roberto Mancini dopo il pari con la Svizzera che rischia di complicare il cammino dell’Italia verso il Mondiale del Qatar -.Non ho rimpianti su Jorginho, è uno dei rigoristi: se la sentiva, giusto che lo abbia tirato. Nel primo tempo abbiamo sofferto, dopo aver incassato il gol abbiamo faticato. Nella ripresa abbiamo dominato, ci è mancato solo il gol. Ce la giocheremo all’ultima, ma in al Mondiale ci andremo, sono sicuro. La Bulgaria potrebbe anche battere la Svizzera, nel calcio nulla è scontato. Partiamo con un bel vantaggio, dobbiamo fare tutti i gol che non abbiamo fatto contro la Svizzera”.