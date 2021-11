Senza tetto dorme all’aperto a Formia: parte da facebook la corsa di solidarietà per aiutarlo

Una foto che ha fatto in breve il giro del web.

E’ stata scattata a Formia ed è veramente inutile commentarla. E’ una di quelle immagini che si commentano da sole.

Una immagine che trasuda di povertà ma anche, e forse soprattutto, di solitudine. E’ stata scattata qualche giorno fa a Formia, nei pressi della Villa Comunale.

Sui social media, come sempre accade in questi casi, la foto ha diviso.

In molti si sono resi disponibili ad aiutare, come possibile, la persona. Altri hanno chiesto dove sono i servizi sociali del comune. Altri ancora si chiedono perché non sia intervenuta la Chiesa… Insomma, tante chiacchiere, argomenti spesso campati in aria.

Qualcuno ha preso in mano la situazione cercando di trasformare una discussione virtuale in fatto concreto, dando l’appuntamento a chi fosse interessato per questo pomeriggio alle ore 17 in piazzale Sieci a Scauri. Chi vuole può presentarsi portando magari un aiuto, che poi verrà fatto recapitare al senzatetto.

E’ stato anche creato un gruppo su facebook, chiamato Solidarietà del Golfo, come punto di riferimento per coordinarsi ed intervenire in casi del genere.

Interpellato a riguardo, uno dei promotori dell’iniziativa ha voluto spiegare che: “Ci vedremo con chi vorrà oggi (15 novembre) alle 17.00 per poi fare un sopralluogo e la conoscenza diretta della persona. Offrirgli aiuto on primis un tetto dove recarsi a dormire”.