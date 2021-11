Taranto: Furto energia elettrica, denunciate otto persone

Nella continua attività di contrasto al diffuso fenomeno dei furti d’energia elettrica, il personale del Commissariato Borgo, con l’ormai consolidata collaborazione dei tecnici specializzati di Enel Distribuzione, ha ispezionato un condominio in via Giovan Giovine, registrando ben sette allacci fraudolenti, ovvero un’intera ala del palazzo, tutti con un attacco diretto alla rete elettrica. In tutti gli appartamenti si è registrata la completa assenza di qualsiasi misuratore di corrente: 7 le persone denunciate e circa 70mila euro il danno quantificato dall’Ente Erogatore. In via lago di Nemi, in casa di un noto pregiudicato, dopo le preventive verifiche tecniche, i poliziotti e i tecnici di Enel hanno effettuato un sopralluogo rilevando anche in questo caso un allaccio fraudolento collegato direttamente alla rete elettrica principale. Il pregiudicato, denunciato per furto di energia elettrica, nelle ore successive al distacco dell’alimentazione elettrica, ha cercato, insieme ad altre due persone non ancora identificate, di ripristinare ancora in maniera fraudolenta la sua utenza,provocando maldestramente un’esplosione e facendo saltare l’alimentazione elettrica all’intero condominio. Solo il successivo intervento dei tecnici Enel ha permesso di ripristinare la fornitura elettrica. (CS)