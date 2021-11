Tre denunce per furto aggravato a Scauri: avevano derubato due stabilimenti balneari

Sono stati denunciati per il reato di “furto aggravato in concorso” questa mattina, del 16 novembre 2021, a Scauri.

La notifica è stata fatta dai carabinieri della locale stazione ed è rivolta ad un 23enne nato in Russia e residente ad Itri, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Frosinone, un 47enne residente a Itri ed un 29enne nato in Romania e residente a Minturno.

I tre sono stati identificati quali autori dei furti a danno di due stabilimenti balneari di siti in Scauri, dove furono rubati un computer e 100 euro in contanti. Non solo, avrebbero anche tentato un secondo furto, ai danni di un bar di Formia, l’11 ottobre scorso.

“Il 47enne ed il 29enne – scrivono dal comando provinciale – si sono resi altresì responsabili del reato di “favoreggiamento personale” per aver favorito nella stessa nottata l’evasione del loro complice 23enne, allorquando era sottoposto alla detenzione domiciliare”.