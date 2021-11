Covid, in una settimana è raddoppiato il numero di classi scolastiche in quarantena a Latina e provincia

Continua la corsa del covid anche nelle scuole della provincia di Latina. L’ondata alla quale stiamo assistendo coinvolge anche i più piccoli, ovvero coloro che non sono vaccinati.

Nel consueto report settimanale diffuso dalla Asl di Latina, vengono presi in esame i dati relativi alla diffusione del virus all’interno degli istituti scolastici. Pur essendo lontani dai tempi in cui tutti erano a casa in dad, ci corre l’obbligo, come cronisti, di registrare un peggioramento significativo della situazione. Paragonando i dati della settimana che va dal 10 al 16 novembre, con quelli della settimana precedente, notiamo che sono praticamente raddoppiate le classi in quarantena (67 contro 38), con conseguente aumento, da 102 a 128, degli attuali positivi. Di questi 128, 106 sono studenti, gli altri professori e personale scolastico in genere.

Andando ad analizzare la situazione più a fondo, come riportato nella tabella in basso, scopriamo che l’incidenza del virus è maggiore nella fascia d’età dei minori di 14 anni, ovvero tra coloro che non sono vaccinati (si possono vaccinare, lo ricordiamo, solo i ragazzi da 12 anni compiuti in su). Sono 82 gli attuali positivi, contro i 61 della settimana precedente. Diminuiscono i casi tra gli adolescenti (14-18 anni), mentre aumentano del 50% quelli tra gli insegnanti (da 11 a 18).

Insomma, lungi dal rappresentare già un’emergenza, la situazione va sicuramente tenuta sotto controllo, per evitare derive che nessuno si augura.