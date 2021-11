La Sicilia devastata dal maltempo: una vittima registrata a Modica

Il maltempo torna a devastare la Sicilia che dopo la violenta ondata di qualche settimana fa ricade in ginocchio; a Modica una tromba d’aria ha causato la morte di un uomo, un 53enne padre di famiglia che era uscito alle prime ore dell’alba per aprire l’attività di famiglia, un bar in centro. La violenza della tromba d’aria l’ha invece scaraventato contro un muro, uccidendolo. Proclamato il lutto cittadino.

Ingenti danni anche a Siracusa, dove il fiume Anapo è straripato, costringendo i Vigili del Fuoco ad una maxi attività di salvataggio con diverse auto rimaste intrappolate dall’acqua.

La Coldiretti ha denunciato danni incalcolabili dopo gli eventi climatici registrati nella giornata odierna, persa oltre il 70% della produzione agricola.