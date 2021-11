Fontanelle, ribaltato autoarticolato che trasportava pannelli legno

18.11.2021 – I vigili del fuoco di Motta di Livenza con rinforzo dell’ autogru di Treviso sono intervenuti per incidente stradale in via Roma nel comune di Fontanelle per un autoarticolato ribaltato che trasportava pannelli legno.

Estratto l’autista rimasto sempre cosciente e ferito.

Sul posto il Suem.