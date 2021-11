Volley Reghion, arrivano le dimissioni da parte di tre tesserati

La Volley Reghion comunica che in data 16 Novembre sono pervenute le dimissioni del Direttore Generale e tesserato Fipav Sig. Cormaci Giuseppe.

Tali dimissioni sono arrivate per incompatibilità con la dirigenza e lo staff tecnico, che si aggiungono alle dimissioni arrivate in precedenza, sempre per identica motivazione, dei tesserati

Sig. Marcello Gianfranco con il ruolo di Scoutman e del Sig. Saraceno Alessandro con il ruolo di Responsabile Covid-19.

Come in precedenza fatto Si ringraziano i Signori Cormaci, Marcello e Saraceno per tutto il loro operato in questi anni e per tutto l’ impegno profuso, augurando loro le migliori fortune per il proseguo