Prima il boato, poi il crollo. Il racconto dei residenti di San Felice a Cancello (CE)

Una palazzina questa mattina in seguito a uno scoppio è crollata a San Felice a Cancello (CE). I residenti raccontano di aver sentito un boato e le abitazioni tremare. Le prime voci che si sono rincorse in seguito al tragico evento, parlavano di un terremoto. Poi, il sollievo e di nuovo l’orrore. Perchè nel crollo sarebbero coinvolte 2 persone, residenti nella casa andata in macerie.

Immediato l’arrivo sul luogo del crollo dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco.

E da quel momento che si scava per cercare 2 persone che risultano disperse. Tra le prime ipotesi all’origine dello spaventoso crollo si fa largo quella della fuga di gas.

I soccorsi dopo il boato

Si scava a mani nude per estrarre dalle macerie dell’abitazione che si sviluppava su due livelli, 2 coniugi. In casa, infatti, al momento dell’esplosione pare ci fossero solo 2 persone.

È stato necessario l’intervento di due escavatori giunti da Napoli per creare un varco. In azione almeno 20 vigili del fuoco.