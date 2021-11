Urta due veicoli in sosta e riparte: individuato attraverso le telecamere di videosorveglianza

Nella notte del 19 novembre ha urtato due veicoli in sosta e poi è ripartito senza comunicare l’incidente. E’ stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e individuato dalla Polizia municipale. È accaduto nel controviale Europa, dove un automobilista, che transitava in senso vietato, ha urtato e danneggiato due veicoli in sosta.

Dopo essere sceso dall’auto per verificare la condizione dei veicoli incidentati, è ripartito per poi parcheggiare la propria auto più avanti e tornare a riprendere il veicolo, mentre la pattuglia del Reparto incidenti si trovava sul posto per procedere ai rilievi. L’autore del fatto è stato sanzionato per la mancata comunicazione dell’incidente ai coinvolti, la velocità non adeguata in ore notturne, la marcia in senso vietato e l’usura delle gomme.