Virtus Bologna verso la sfida con Brindisi

Basket A 2021/2022. 9a giornata. Virtus Bologna affronta l’Happy Casa Brindisi stasera, domenica 21 novembre 2021, alle 20, Virtus Segafredo Arena. Le parole nel coach bianconero in vista della sfida.

Le parole del coach Sergio Scariolo in vista della sfida di stasera: “Siamo perfettamente coscienti di dover fare un grande sforzo per battere una squadra come Brindisi che l’anno scorso è stata vicinissima a chiudere la regular season al primo posto in classifica. Quest’anno sta confermando le sue qualità, con una pallacanestro moderna, veloce, offensiva, con giocatori di talento. Noi continueremo a chiedere uno sforzo extra ad alcuni giocatori e per questo sarà molto utile la sosta. Anche per questa partita ci mancheranno dei giocatori, alcuni dovranno stringere i denti, come per esempio Alessandro Pajola che sta giocando da diverse settimane con due chiodi in un dito per guarire più in fretta da una piccola frattura. Sappiamo comunque che, con l’appoggio dei nostri tifosi e con la tranquillità di una squadra che si aspetta una partita equilibrata, sarà un’altra gara che ci farà crescere. La affrontiamo con tanta voglia e desiderio di giocarla”.