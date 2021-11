Anna respira autonomamente: Avellino continua a pregare

Le preghiere che l’intera comunià di Avellino sta rivolgendo ad Anna, la ragazza che lo scorso sabato ha subito un incidente domestico, sono come un caro abbraccio e il loro effetto sicuramente si sta sentendo.

Pregare per Anna

La situazione per Anna S. non è sicuramente semplice, eppure uno spiraglio di luce seppur lieve, comincia ad intravedersi. Anna infatti è stata estubata e respira autonomanente. Eppure la situazione è ancora critica.

Bisogna continuare a pregare e affidarsi ai medici che hanno in cura la ragazza. Per lei solo tanto amore e soprattutto i pensieri di chi ha provato l’effetto del suo essere così solidale e coinvolgente.

Anna è ricoverata al Cardarelli di Napoli, in seguito ad un incidente domestico in cui è rimasta coinvolta nella serata di sabato: un ritorno di fiamma della stufa (clicca qui per i dettagli).

Facebook

Facebook è un invasione d’Amore, tanti sono i messaggi che stanno giungendo da ogni parte per questa giovane donna che in tante occasioni ha fatto sentire la sua presenza, con le parole ma anche con i fatti. E ora tutti con il cuore rivolto a lei, sperano e pregano. Forza Anna, siamo davvero tuttti con te!