Sparatoria a Vittoria, Giuseppe Conte scrive a Gurrieri: “Sono con i Cittadini Vittoriesi”

Giuseppe Conte, leader del m5s e già presidente del Consiglio dei Ministri, è accanto ai Cittadini Vittoriesi in questo momento di profonda preoccupazione, dopo la sparatoria in pieno centro di ieri sera.

Un sostegno aperto e pubblico, quello di Conte che, informato privatamente dell’accaduto da Piero Gurrieri, ha voluto lanciare un messaggio all’intera città commentando su Facebook un post di stamane dello stesso avvocato: “Caro Piero, sono al tuo fianco, insieme a tutto il Movimento 5 Stelle, per non lasciare cadere nel vuoto questi segnali di allarme. È necessario sostenere e attivare in tutti i modi possibili le Istituzioni. Insieme a cittadini e associazioni dobbiamo essere sentinelle attive in tutti i territori a tutela della legalità, schierati e sempre attenti rispetto alle dinamiche criminali. Non molliamo di un centimetro nei confronti delle organizzazioni criminali, è sempre l’ora di agire”.