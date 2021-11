Tivoli, arrestato pusher 27enne, in casa trovati 900 euro contanti e 215 gr di hashish

Nel corso di uno specifico servizio per la prevenzione e la repressione dei reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, gli agenti della squadra investigativa del commissariato distaccato Tivoli hanno arrestato P. G. di 27 anni.

Nella propria abitazione sono stati trovati circa 215 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e una dozzina di frammenti minori pronti per la cessione in singole dosi, sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di circa 100 grammi, nonché la somma in denaro, per un equivalente di 900,00 euro, in banconote di vario taglio e compatibile con i proventi dell’attività di spaccio, nonché un bilancino elettronico di precisione.