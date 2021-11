Dopo i tanti episodi di cui vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ancora un arrestato per spaccio nel Salento. Continua senza sosta il lavoro delle forze dell’ordine del territorio per cercare di contrastare il fenomeno, sempre più diffuso, della detenzione e compravendita di sostanze stupefacenti. Questa volta ad intervenire sono stati i Carabinieri della Sezione Operativa di Taranto che hanno arrestato per spaccio un 19enne del posto. Il giovane, incensurato, è stato trovato in possesso di un plico contenente oltre 300 grammi di hashish.

Arrestato per spaccio 19enne, in casa anche bilancino e altra droga

I militari, in realtà, stavano tenendo sotto controllo da giorni un plico sospetto, proveniente dalla Spagna e che era in giacenza presso un corriere postale. Seguendone tutti i movimenti, infatti, hanno scoperto che derivava dalla Spagna e sono riusciti ad intervenire proprio nel momento in cui il giovane lo riceveva, firmando la relativa ricevuta di consegna. I carabinieri hanno così aperto il pacco e vi hanno trovato 3 panetti di hashish. Così, è scattata anche la perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione in cui vive il ragazzo. Quest’ultima ha permesso di ritrovare e sequestrare una dose di marijuana e un bilancino di precisione.