Champions: Atletico Madrid-Milan, Pioli ‘È la nostra ultima occasione’

Quinta giornata di Champions League, ultima trasferta nel Gruppo B per i rossoneri: il palcoscenico è quello del Wanda Metropolitano di Madrid, il Milan sfida l’Atlético. Alla vigilia del calcio d’inizio, fissato per mercoledì 24 novembre alle 21.00, Mister Stefano Pioli e Sandro Tonali hanno parlato in conferenza stampa per analizzare i temi di una gara decisiva. Queste tutte le loro dichiarazioni, trasmesse in diretta su YouTube, Milan TV e Twitch:

ULTIMA OCCASIONE “Abbiamo analizzato nel dettaglio l’Atlético, sarà semplice stimolare la mia squadra: è una grande partita contro un grande avversario, è l’ultima occasione per sperare di rimanere in Champions League. L’Atlético è una delle squadre che più recupera i risultati nel finale, non mollano mai: ci vorrà molta attenzione fino al 95esimo. A prescindere dalla presenza o meno di Griezmann, loro hanno una squadra davvero competitiva. Crediamo di potercela giocare alla pari, come all’andata“.

TRA FIRENZE E MADRID “In Champions League abbiamo affrontato avversari di altissimo livello, sfidandoli abbiamo capito e dimostrato di potercela giocare quasi alla pari ma ci è mancato sempre qualcosa. Domani dovremo essere bravi in tutto per vincere. A Firenze abbiamo perso perché nelle due aree di rigore non siamo stati precisi come altre volte, con meno qualità e determinazione del solito. Non è stata colpa della sosta, nemmeno di un singolo, la squadra ha corso e creato. Domani dovremo essere forti in entrambe le aree di rigore“.

LA SQUADRA “Romagnoli sta meglio ed è pronto per giocare. Tomori speriamo di poterlo recuperare per domenica. Rispetto a Firenze avrò a disposizione gli stessi giocatori con in più Maldini. Le scelte di formazione le faccio in base in primis alla condizione dei giocatori: l’assenza di Rebić è un problema ma abbiamo comunque un reparto offensivo forte dal quale attingere”.