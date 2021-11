Champions League: Il Chelsea umilia la Juventus (highlights)

Juve sconfitta e umiliata in Champions League. Nel quinto turno del Gruppo H il Chelsea travolge 4-0 la squadra di Allegri, conquista il pass per gli ottavi e mette una seria ipoteca sul primo posto del girone. A Stamford Bridge grande prova degli uomini di Tuchel. Nel primo tempo Chalobah (25′) sblocca la gara in mischia e Thiago Silva salva su Morata, poi nella ripresa i Blues dilagano grazie a James (56′), Hudson-Odoi (58′) e Werner (95′). CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DI CHELSEA-JUVENTUS 4-0

CHELSEA-JUVENTUS 4-0

RETI: 25′ Chalobah (C), 11′ st James (C), 13′ st Hudson-Odoi, 50′ st Werner (C)

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rudiger; James, Kanté (37′ Loftus-Cheek), Jorginho (31′ st Saul Niguez), Chilwell (26′ st Azpilicueta); Ziyech, Pulisic (27′ st Werner), Hudson-Odoi (31′ st Mount). Panchina: Kepa, Bettinelli, Alonso, Christensen, Lukaku, Barkley, Sarr. All. Tuchel

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (35′ st De Winter), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur (14′ st Dybala), Locatelli (22′ st Arthur), Rabiot; Chiesa (35′ st Kulusevski), Morata (22′ st Kean). Panchina: Pinsoglio, Perin, Rugani. All. Allegri

Arbitro: Jovanovic (Srb).

Ammoniti: Cuadrado (J)