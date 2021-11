Serie A: La 13a Giornata si chiude con le vittorie di Verona e Torino, la classifica

Terza vittoria consecutiva in casa per il Torino che, nell’ultima partita della 13esima giornata di Serie A, stende 2-1 l’Udinese. I padroni di casa vanno subito avanti nel risultato all’8’ grazie alla conclusione potente e angolata di Brekalo. La ripresa si apre con la rete di Bremer (48’) che risolve una mischia in area friulana; Forestieri riapre i giochi al 77’, ma la rimonta non viene completata. Secondo ko di fila in trasferta per Gotti. CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DI TORINO-UDINESE 2-1

Prosegue la striscia d’imbattibilità in campionato del Verona (cinque risultati utili consecutivi), che piega in casa 2-1 l’Empoli in pieno recupero. Toscani vicini al vantaggio al Bentegodi con Henderson (traversa) e Pinamonti (tap-in sbagliato). A inizio ripresa (49’) ci pensa però Barak a sbloccare il risultato di testa; Romagnoli agguanta il pari al 67’, ma Tameze fa urlare di gioia Tudor al 91’. Verona nono con 19 punti; l’Empoli resta a 16. CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DI VERONA-EMPOLI 2-1