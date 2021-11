Venezia Teatrino Groggia doppio appuntamento con il teatro delle apparizioni in “Fiabe da Tavolo”

23.11.2021 – Dopo un inizio da tutto esaurito, arriva il secondo appuntamento di “A pesca di sogni” il cartellone per bambini e famiglie al Teatrino Groggia di Venezia realizzato dal Settore Cultura del Comune di Venezia con La Piccionaia, Centro di Produzione Teatrale. Si va in scena sabato 27 novembre alle 16.30 e domenica 28 novembre alle ore 11 con Fabrizio Pallara che al Groggia porta insieme a Desy Gialuz, “Fiabe da Tavolo” per raccontare ai bambini (a partire dai 4 anni), accompagnati dalle loro famiglie, due fiabe: “Il brutto anatroccolo” e “La teiera”.

“Fiabe da tavolo” è un progetto di ricerca che unisce teatro di narrazione e teatro di figura, avendo come limite e opportunità l’utilizzo di un piccolo tavolo e tutti gli oggetti che lì prendono vita. Un lavoro di micro teatro per un numero limitato di spettatori. “Dentro ai libri, sulle bocche di chi le racconta, lette, immaginate, sognate, le fiabe nascono e poi si mettono in viaggio correndo nelle parole, e durante il viaggio cambiano, crescono, si trasformano. Mappe di vita che accompagnano i bambini e i grandi; riti di passaggio che indirizzano e segnano strade possibili, piccoli sentieri, grandi avventure.”

Questo ci racconta Pallara del suo lavoro, in cui il tavolo del titolo diventa per i piccoli spettatori una casa, un bosco, un lago, una montagna, la piccola scena di ogni narrazione. E come in un gioco, nei giorni di pioggia e di freddo, le famiglie sono invitate ad ascoltare, con lo stupore dell’infanzia.

Il terzo appuntamento del Cartellone sarà invece riservato ad un pubblico di giovani e adulti ed è infatti serale: domenica 2 dicembre alle ore 21 il Teatrino Groggia vedrà in scena i Fratelli Dalla Via con “Come fossili nel presente” che aprirà la sezione Avventure a Teatro.

In una serata teatrale inedita i Fratelli Dalla Via e il loro ormai noto cinismo pieno di speranza, accompagneranno il pubblico in un lavoro che diventa occasione per sorridere delle nostre fragilità e provare ad agire come fossili nel presente.

Biglietti Domeniche da favola: unico € 7 | porta il nonno a teatro, un nonno e due nipoti € 14. Avventure a teatro: intero € 10 | under 20 € 7

Al botteghino: in teatro a partire da un’ora prima dell’inizio di ciascuno spettacolo

Informazioni per il pubblico e prenotazioni Telefono Valentina Bortoli 041 0970154 mail apescadisogni@piccionaia.org

informazioni, www.culturavenezia.it/groggia