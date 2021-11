Stretto di Messina, nave traghetto in fiamme: paura a bordo

Tragedia sfiorata su una nave traghetto nello Stretto di Messina qualche giorno fa.

A bordo della “Caronte e Tourist”, compagnia che giornalmente trasporta centinaia di passeggeri tra Villa San Giovanni e Messina è scoppiato un incendio.

Tanta paura a bordo con il personale che ha agito seguendo le normative in caso di incendio.

Spenti i motori, il mezzo è stato trasportato da due rimorchiatori fino al porto di Villa San Giovanni dove è stato in seguito affidato ai Vigili del fuoco.

Nessun ferito e nessuna conseguenza, solo tanta paura a bordo per una storia finita a lieto fine grazie all’apporto del personale e delle forze dell’ordine.