S.Giovanni La Punta, il 18enne Piermaria Capuana nuovo assessore: è il più giovane d’Italia

Da ieri la provincia di Catania vanta un primato assoluto. Piermaria Capuana, 18 anni, è stato nominato assessore nel Comune di S.Giovanni La Punta, noto centro alle porte del capoluogo etneo, risultando così il più giovane d’Italia nella sua carica.

Studente di Scienze Politiche all’ateneo catanese, Capuana è stato nominato ieri dal sindaco Nino Bellia in quota alla lista civica Onda.

Nell’ambito universitario egli è il presidente uscente della Consulta provinciale studentesca e dopo il giuramento, avvenuto anch’esso ieri, è stato festeggiato da un centinaio di giovani nella piazza in cui si trova il Municipio della città.

Ad Ansa Sicilia Capuana ha detto come questa prestigiosa nomina rappresenti il riconoscimento per il suo impegno profuso durante gli anni dell’adolescenza e una grande prova di maturità e responsabilità per i cittadini.

Fonte immagine: profilo Facebook Valeria Maglia