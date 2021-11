Covid, terapie intensive vicino alla soglia limite: sempre più probabile ritorno alle mascherine anche all’aperto

Nella settimana dal 17 al 23 Novembre c’è stato un aumento dei casi covid del 30 %

La situazione negli ospedali non è ancora da “zona gialla” ma i numeri sono in sensibile aumento: vengono aggiunti posti letto nei reparti covid e medici e infermieri di altri reparti “dirottati” per coprire l’aumento dei ricoveri con conseguente affanno degli altri settori ospedalieri.

Le terapie intensive in particolare hanno toccato l’indice di occupazione del 9%, al 10% il paletto fissato dal Governo per il ritorno in zona gialla.

L’altro limite da non superare riguarda i ricoveri ordinari, la soglia fissata è del 15%. Il Lazio per ora è ferma all’11% ma la risalita veloce della curva di contagi negli ultimi giorni spaventa. Il 30% in più solo nell’ultima settimana, secondo i dati riportati da Gimbe. In riferimento ai ricoveri negli ospedali laziali in particolare, la maggior parte sono soggetti non vaccinati ma si evince un indiscutibile calo della protezione anche dei vaccinati.

Motivi questi, per i quali dalle regioni arriva il forte invito rivolto ai cittadini ad utilizzare le mascherine anche all’aperto, soprattutto in aree affollate. A Roma tra l’altro, è arrivata la conferma del riutilizzo del modello dello scorso anno, a ridosso delle festività natalizie verranno contingentate e transennate le aree di maggior affluenza.