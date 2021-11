Jesolo, nuovo museo civico parte del patrimonio del Comune

26.11.2021 – Ieri pomeriggio il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, ha accolto la stampa nel nuovo museo civico di storia naturale per illustrare nel dettaglio la struttura che è stata ufficialmente consegnata al Comune. Alla visita hanno partecipato anche il vicesindaco, Roberto Rugolotto, l’assessore al Patrimonio, Giovanni Battista Scaroni, e il dirigente dell’Ufficio Patrimonio, Massimo Ambrosin.

I giornalisti hanno potuto visitare i diversi locali che compongono la struttura, sviluppata su cinque piani per un totale di 4.200 metri quadri di superficie. Spina dorsale del nuovo museo civico è la grande scala centrale che si apre sui diversi piani, sovrastata da un lucernario sulla sommità che permette l’ingresso della luce naturale.

Al piano terra trovano spazio la biglietteria, alcuni uffici e dei vani di servizio. Negli altri quattro piani saranno invece ospitate le diverse mostre, di cui due permanenti. La prima è quella propria della storia naturale e proporrà i numerosi reperti che erano presenti nella precedente sede museale delle scuole “Carducci”. La seconda, ospitata in una sala che sarà dedicata a Renato Giacchetto, l’imprenditore jesolano pioniere dell’intrattenimento scomparso lo scorso maggio, ospiterà una serie di cimeli che raccontano la storia musicale di Jesolo, il suo rapporto con i grandi artisti e i dj internazionali la cui carriera ha avuto inizio proprio nelle discoteche della città.

Tra le particolarità del nuovo museo, la grande apertura nel vuoto realizzata nella parete del secondo piano – che dispone di altezze maggiori rispetto agli altri – per consentire di accogliere opere e reperti di grandi dimensioni. Al quarto piano, invece, è in fase di allestimento un sistema per la generazione di un particolare microclima necessario per conservare le opere più delicate, che quindi il museo jesolano potrà accogliere. A sovrastare l’edificio e l’intera città è, infine, la terrazza panoramica che abbraccia Jesolo dal mare alla Laguna.



“Con la consegna ufficiale del nuovo museo al Comune abbiamo compiuto un ulteriore e importante passo verso la sua apertura – dichiara il sindaco, Valerio Zoggia -. Stiamo definendo gli ultimi dettagli, come la messa a punto dei diversi impianti, ma contiamo di inaugurare la struttura prima dell’estate. Sarà un nuovo e importantissimo strumento di promozione turistica che abbinerà la cultura all’intrattenimento in modo innovativo e coinvolgente. Un’offerta in cui rientreranno gli eventi che potremo organizzare sulla meravigliosa terrazza panoramica”.