Riglione, ancora un incidente in via Piastroni

Le tante segnalazioni dei residenti sulla pericolosità della strada non hanno mai avuto seguito, mentre continuano a verificarsi incidenti. L’ultimo nella serata del 25 novembre.

Il fatto

Ennesimo incidente a Riglione, intorno alle ore 19:30 di giovedì 25 novembre all’altezza delle scuole medie Gamerra in via Piastroni. Sono rimasti coinvolti un’auto e uno scooter di un rider di una pizzeria per i quali si è reso necessario l’intervento dei mezzi di soccorso.

Le segnalazioni dei residenti di Riglione

I residenti di zona hanno più volte segnalato negli anni la pericolosità di via Piastroni: quel tratto di strada a due sensi ha una carreggiata troppo stretta per permettere il passaggio di due mezzi. Era stata persino lanciata con una raccolta firme per segnalare la situazione, caduta però nel vuoto perché non sono arrivate risposte né dalla vecchia, né dall’attuale amministrazione comunale.

Anche il comitato di quartiere Oratoio e Riglione ha accolto il grido di aiuto dei cittadini e a sua volta ha richiesto provvedimenti contattando Assessore e Pisamo. Non sono mai arrivate risposte neanche in questo caso.

I cittadini sono esasperati sia per la velocità elevata delle automobili sia per gli incidenti che purtroppo, si stanno verificando sempre più frequentemente a qualsiasi ora del giorno e della notte. I residenti chiedono provvedimenti urgenti per risolvere definitivamente questa situazione ormai insostenibile, prima di dover assistere a un incidente con gravi conseguenze.