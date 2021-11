Roma e Lazio vincono in Europa, il punto sui prossimi gironi

La Roma e la Lazio hanno passato la fase a gironi di Conference ed Europa League. Il passaggio diretto agli ottavi o ai sedicesimi delle rispettive competizioni però è rimandato all’ultima giornata

Mourinho e Sarri vincono le fasi a giorni delle rispettive competizioni europee. Ora all’ultima giornata si giocheranno la possibilità di passare come teste di serie e approdare direttamente agli ottavi di finale, saltando i sedicesimi.

L’As Roma

La Roma vince e convince in casa contro lo Zorya. Zaniolo come seconda punta convince da subito, crea tantissimo e si sblocca segnando un goal importante. Anche il primo dei due goal segnati da Abraham è merito del numero 22, che serve alla prima punta una palla perfetta e facile da insaccare in porta. Mourinho porta a casa dunque, la garanzia di continuare a giocare la competizione Europea. Ora però non dipende solo dalla Roma.

Non basterà infatti solo vincere contro la Bulgaria per approdare direttamente agli ottavi, a causa della brutta sconfitta subita con il Bodo Glimt e del successivo pareggio, i giallorossi sono a 10 punti nella classifica a meno 1 proprio dal Bodo che dovrà perdere sul campo dello Zorya, altrimenti la Roma passerà prima per i sedicesimi di finale.

In caso di mancato primo posto, i sedicesimi si giocheranno contro una terza retrocessa dai gironi di Europa League. Fra le possibili squadre figurano avversarie da non sottovalutare come Celtic e Fenerbahce.

La Lazio

Dominio netto del campo anche per i biancocelesti che impongono il 3-0 al Lokomotiv Mosca. A differenza dei giallorossi per arrivare prima nel suo girone e guadagnare il passaggio diretto agli ottavi di finale la Lazio deve vincere contro il Galatasary con almeno due goal di scarto. Nel caso in cui i ragazzi di Sarri non riuscissero, a causa dell’1 a 0 subito nel primo scontro contro i turchi, affronteranno i sedicesimi di finale contro le squadre scese dalla Champions League.

Non si prospettano partite facile perché ai biancocelesti potrebbero capitare avversari ostici come il Borussia Dortmund ma a una giornata dal termine si prospetta al varco anche l’Atletico Madrid.