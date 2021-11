OGGI ALLA BIBLIOTECA LETTURE PER BAMBINI E LABORATORIO CREATIVO PER REALIZZARE IL CALENDARIO DELL’AVVENTO

Continua il BiblioSabatoKids, l’appuntamento della Biblioteca Civica Falesiana dedicato alla lettura e ai laboratori creativi con materiali di riciclo: sabato 27 novembre alle 16.30 si svolgeranno letture magiche a tema natalizio e un laboratorio creativo grazie al quale i bambini potranno realizzare il proprio calendario dell’avvento.

Per realizzare il calendario dell’avvento verrà utilizzato il metodo di riciclo creativo e ogni bambino pertanto dovrà portare molti rotoli della carta finita, un gomitolo di lana, una gruccia per i pantaloni e delle fantastiche decorazioni natalizie per rendere tutto ancora più magico.

Tutte le attività si svolgeranno in piena sicurezza nel rispetto delle norme anti-covid. L’ingresso è gratuito. Per partecipare al laboratorio è necessario effettuare una prenotazione, poiché i posti sono limitati.

Info e prenotazioni, Biblioteca Civica Falesiana, via Appiani 32, tel 0565 226110 email biblioteca@comune.piombino.li.it