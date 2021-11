Arbitri: Esordio in Serie A per il tarantino Paolo Laudato

Esordio in Serie A per il tarantino Paolo Laudato. L’assistente arbitrale è stato designato per la gara Atalanta-Venezia, in programma al Gewiss Stadium di Bergamo alle 18.30 di martedì 30 novembre. Il match, valido per la 15a Giornata del massimo campionato italiano, sarà diretto da Alberto Santoro della sezione di Messina. Oltre a Laudato, Tolfo sarà assistente numero 1, Chiffi quarto uomo, Nasca al Var, Fiore all’Avar.