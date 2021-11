Furti in varie zone del centro: a Fondi è caccia al ladro

Si susseguono furti e tentativi di furto in abitazione in alcune zone di Fondi. Ladri che entrano in azione dopo le 17 e prima delle 21, incuranti del fatto che in casa possano trovarsi i proprietari… E qualche volta è anche capitato che qualcuno si sia trovato faccia a faccia con queste persone…

La zona presa di mira è soprattutto quella di via Italo Svevo, ma episodi analoghi si sono verificati in via Feudo, in via Buonarroti, in piazza Risorgimento e nelle traverse attigue, in via Luca Giordano, nei pressi di via Stazione.

Dalle informazioni raccolte dalle forze dell’ordine, sarebbero due, ma a volte tre o quattro i ladri, tutti di età compresa tra i 20 ed i 30 anni. Indossano cappellini da baseball e scaldacollo, o a volte la mascherina per non farsi riconoscere.

Hanno dimostrato in più occasioni una grande atleticità, tanto da non avere difficoltà a scavalcare muri di cinta, cancelli, salire al primo piano ed introdursi attraverso i terrazzi. Fonti investigative fanno sapere che sono anche stati immortalati da alcune videocamere di sicurezza: è accaduto sabato, proprio verso le 17 e 30. Il sistema di allarme però li ha fatti dileguare.

Chissà che proprio questo avvistamento non sia la svolta alle indagini che polizia e carabinieri stavano aspettando…