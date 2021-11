1 dicembre Giornata Mondiale contro l’AIDS 2021 a Bologna: eventi in programma, test rapidi presso le Case della Salute e in Piazza San Francesco.

Lotta allo stigma, accesso al test per la diagnosi precoce e accesso alla terapia sono gli obiettivi indicati dall’OMS per combattere l’HIV, e da mettere al centro dell’attenzione in occasione della giornata mondiale contro l’AIDS e Infezioni Sessualmente Trasmissibili (IST). Diagnosticare precocemente l’infezione da HIV e accedere precocemente alla terapia significa è importante per interrompere la catena di trasmissione dell’infezione. Ancora oggi, infatti, molte persone scoprono di avere l’infezione del virus HIV quando sono già in stato avanzato di malattia.

Per celebrare la Giornata Mondiale contro l’AIDS, l’Azienda USL di Bologna ha organizzato una serie di iniziative che si svolgeranno in Piazza San Francesco e nelle Case della Salute, in carcere e nei servizi per le popolazioni vulnerabili. I cittadini, in Piazza San Francesco (dalle 15 alle 19 anche nelle giornate del 2 e 3 dicembre e ancora il 4 e 5 dicembre dalle 10 alle 18) e nelle Case della Salute Navile, Reno Sasso, San Lazzaro di Savena, Budrio, Terre d’Acqua (dalle 15 alle 18) potranno accedere al test rapido capillare, chiedere informazioni a operatori sanitari e volontari e ricevere materiale informativo e di profilassi.

La data del 1° dicembre coinciderà, inoltre, con l’avvio del servizio di offerta del Test Rapido Capillare per le persone seguite dal Programma Dipendenze Patologiche e assistenza alle persone Vulnerabili, popolazione chiave a rischio per l’infezione HIV, presso l’Ambulatorio delle Vulnerabilità Casa della Salute Porto Saragozza. Dalle 15 alle 18.

È possibile prenotare il test in modo anonimo e gratuito su tutto il territorio dell’Emilia Romagna e avere informazioni sull’HIV e le Infezioni Sessualmente Trasmissibili telefonando al numero verde regionale AIDS 800 856 080.