Milano: Travolta e investita da un’auto, 21enne ricoverata in codice rosso

Una donna di 21 anni è stata investita da un’auto in via Imbonati, a Milano, mentre attraversava la strada. La 21enne ha riportato un trauma cranico e traumi alla schiena, al bacino e agli arti inferiori. Trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda, le sue condizioni sono serie, ma non in pericolo di vita.