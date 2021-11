Paura Covid, caso positivo in Comune. Chiusi gli uffici

Dopo i casi dei giorni scorsi in alcune scuole e in Tribunale, ancora paura Covid in Provincia di Lecce. Chiusa nelle ultime ore la sede del Comune di Porto Cesareo dopo l’ordinanza della Sindaca, Silvia Tarantino. Questo provvedimento è arrivato dopo la conferma, da parte della Asl, della positività al tampone di una dipendente comunale. Il provvedimento di chiusura degli uffici comunali si è reso necessario per effettuare la santificazione di tutti gli ambienti.

Paura Covid, la nota della sindaca

Torna la paura Covid anche negli uffici, quindi, ma a tranquillizzare tutti sullo stato di salute della dipendente comunale ci ha pensato la stessa sindaca, attraverso una nota scritta sul suo profilo Facebook. Ecco il contenuto: “Al fine di evitare inutili allarmismi, vi comunico che tutti i protocolli di sicurezza sono stati adottati, la persona positiva è in buone condizioni di salute e chi doveva essere avvisato al fine di sottoporsi a tampone è stato avvisato. Sarà mia premura avvisarvi della riapertura di Palazzo di Città”. Nel report settimanale di venerdì scorso, Porto Cesareo risultava avere soltanto cinque residenti positivi al Covid.