San Fruttuoso, incidente in corso Sardegna tra auto e moto, un ferito in codice rosso

Intorno alle 13 di lunedì 29 novembre 2021 un motociclista è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Galliera in seguito a un incidente stradale, avvenuto in corso Sardegna. Il mezzo a due ruote si è scontrato, per cause da accertare, contro un’auto

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ambulanza e automedica, oltre alla polizia locale, anche con la sezione Infortunistica, incaricata delle indagini. L’uomo, un quarantenne, è stato stabilizzato sul posto e poi trasferito in ospedale.

Qualche ripercussione sul traffico per il tempo necessario a rimuovere i veicoli incidentati. La strada è rimasta aperta.