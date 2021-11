Casalbertone, 4 rapinatori arrestati in poche ore, sequestrate borse schermate

Nel corso del fine settimana scorso, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno intensificato i controlli nei pressi delle attività commerciali e dei supermercati per garantire maggior sicurezza ai numerosi utenti. In manette sono finite 4 persone, tre per furto aggravato e una per rapina impropria.

I Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone hanno arrestato una coppia di cittadini stranieri, lei 36enne romena e lui 30enne bulgaro, entrambi già noti alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, che poco prima avevano messo a segno due colpi, uno dopo l’altro, nella libreria e nella parafarmacia ubicate nel centro commerciale di via Pollio.

Intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri hanno bloccato i complici con l’aiuto del personale di vigilanza del centro commerciale.

All’interno di due zaini e di una borsa schermata che avevano al seguito, i Carabinieri hanno rinvenuto 27 libri, per un valore di 664 Euro, e vari prodotti cosmetici per un valore di 311 euro.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina, invece, sono intervenuti presso un supermercato in via di Torre Spaccata dove un 26enne del Bangladesh, senza fissa dimora, dopo aver prelevato diversa merce – alcolici e cosmetici del valore di 230 euro – ne ha rimosso le placche antitaccheggio e, per guadagnarsi la fuga, ha spintonato violentemente l’addetto alla vigilanza. I militari lo hanno bloccato poco distante e hanno recuperato la refurtiva, riconsegnata al negozio.

Stessa scena, in un supermercato ubicato in via Casilina, dove i Carabinieri della Stazione Roma Appia sono intervenuti e hanno arrestato un 48enne del Bangladesh, con precedenti, fermato dall’addetto alla vigilanza che lo aveva sorpreso mentre rimuoveva le placche antitaccheggio da prodotti di profumeria, del valore di 50 euro.

Tutti gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in caserma, in attesa del rito direttissimo.