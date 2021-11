Lionel Messi vince il Pallone d’oro 2021. È la sua settima volta

Per la settima volta in carriera, Leo Messi vince il Pallone d’Oro. L’argentino si piazza davanti a Robert Lewandowski e Jorginho. Primo degli italiani è Gigio Donnarumma, che si aggiudica il premio Yashin. Solo sesto posto per Cristiano Ronaldo. “Ho raggiunto il sogno che ho desiderato per anni, alla fine è arrivato questo trionfo che avrei voluto. La Copa America mi ha portato a vincere questo premio. Voglio condividere questo trofeo con i miei compagni della Nazionale. E’ il più speciale”, ha detto Lionel Messi dopo aver vinto il Pallone d’Oro. Ecco la classifica delle prime 30 posizioni:

1) LIONEL MESSI

2) ROBERT LEWANDOWSKI

3) JORGINHO

4) KARIM BENZEMA

5) NGOLO KANTE

6) CRISTIANO RONALDO

7)) MOMO SALAH

8) KEVIN DE BRUYNE

9) KYLIAN MBAPPE

10) GIANLUIGI DONNARUMMA

11) ERLING HAALAND

12) ROMELU LUKAKU

13) GIORGIO CHIELLINI

14) LEONARDO BONUCCI

15) RAHEEM STERLING

16) NEYMAR

17) LUIS SUAREZ

18) SIMON KJAER

19) MASON MOUNT

20) RIYAD MAHREZ

21) BRUNO FERNANDES

21) LAUTARO MARTINEZ

23) HARRY KANE

24) PEDRI

25) PHIL FODEN

26) NICOLÒ BARELLA

26) RUBEN DIAS

26) GERARD MORENO

29) LUKA MODRIC

29) CESAR AZPILICUETA