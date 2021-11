“Presepi nella terra dei Tiepolo” già on line la rassegna 2021 -2022

17 anni fa partì da Spinea come rassegna della città, poi si è allargata al territorio con successo

30.11.2021 – Torna on line per il secondo anno consecutivo, a causa dell’emergenza sanitaria, la rassegna “I Presepi nella Terra dei Tiepolo”. Gli organizzatori invitano privati, gruppi e associazioni che allestiranno il presepe in casa o in altri luoghi, ad inviare una o più foto del proprio presepe che sarà pubblicata nel sito www.100presepispinea.it».

«Ci stanno già arrivando le foto dai nostri affezionati presepisti – affermano Alessandro Cuk, presidente dell’associazione “Amici dei Presepi Spinea” e Desirèe Brazzolotto, presidente dell’associazione “Vita in Piazza” di Caselle de’ Ruffi di Santa Maria di Sala. La mostra quest’anno raggiunge l’edizione numero 8 con il nome “Terra dei Tiepolo” e 17 con il nome “100 Presepi Spinea”. Negli anni siamo cresciuti anche come coordinamento tra i vari territori per un percorso collegato, che ha dato ottimi risultati».

«E’ un modo per mantenere le nostre amichevoli relazioni – aggiungono Cuk e Brazzolotto — di creare un’opera artistica che ci ricorda il Natale ed insieme un modo per affrontare con uno spirito nuovo questo momento complesso e difficile».

L’edizione di quest’anno è realizzata con la collaborazione e il patrocinio dei Comuni di Spinea e Santa Maria di Sala. Partecipare è semplice: basta inviare via e-mail una o più foto del proprio/i presepe/i completa/i di nome e cognome, città o comune di provenienza ad amicideipresepi.spinea@yahoo.ite per il Comune di Santa Maria di Sala avitainpiazzacaselle@gmail.com

Le foto saranno poi pubblicate nel sito www.100presepispinea.it e nella pagina Facebook dell’associazione salese “Vita in Piazza”. Tutti i partecipanti alla mostra virtuale riceveranno un attestato via e-mail a fine mostra. Ulteriori informazioni anche sulla pagina Facebook dell’Associazione Amici dei Presepi Spinea.

Inoltre, ci sarà una mostra “I Presepi nella Terra dei Tiepolo” a Villa Farsetti di S.M. di Sala dal 5 al 12 dicembre visitabile dalle ore 10.30-12.30 e dalle ore 15.00-19.30 nei giorni 5, 8, 11 e 12 dicembre.

Un Presepio verrà collocato nell’ atrio esterno del Municipio di Spinea dal 4 dicembre fino al 6 gennaio 2022.

Ci sarà una Mostra di Presepi a Venezia presso il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, San Polo 2128/A, da mercoledì 8 dicembre al 16 gennaio 2022, visitabile dalle ore 9.00-13.00 / 15.00-17.00. Per informazioni chiamare Sez. Stampa Relazioni esterne 041 7712202,041 7712289.