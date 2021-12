A Treviso c’è la corsa dei Babbi Natale

In centro storico a Treviso arriva per la prima volta la Christmas Run. Partenza alle 9.30 da Piazza dei Signori e traguardo sulle mura, al Bastione San Marco: 5 km, a passo libero, per respirare la magia delle feste negli angoli più suggestivi della città. Il ricavato della manifestazione andrà a sostegno di Advar Onlus e Fondazione Città della Speranza

Treviso, 6 dicembre 2021- Babbi Natale in passerella dopodomani, mercoledì 8 dicembre, nel cuore di Treviso. Le strade e le piazze del centro storico ospiteranno, per la prima volta, la Christmas Run, manifestazione podistica, aperta a tutti, in cui i partecipanti indosseranno il tradizionale costume di Babbo Natale.

Treviso Christmas Run scatterà alle 9.30 da Piazza dei Signori e si svilupperà su un percorso cittadino di 5 km, totalmente accessibile (la partecipazione sarà aperta a passeggini, carrozzine, cani da passeggio e appassionati di nordic walking). Arrivo sulle mura, al Bastione San Marco, dove merenda e bevande calde accoglieranno i partecipanti.

Lo svolgimento della Christmas Run avverrà in assoluta sicurezza: ai partecipanti sarà richiesto il green pass (sufficiente la versione “base”); obbligatorio inoltre indossare la mascherina per tutta la durata della manifestazione.

Non sarà una gara, ma una camminata a passo libero aperta a persone di tutte le età, con una speciale attenzione per i più piccoli. A proposito di bambini, Treviso Christmas Run coinvolgerà anche le Scuole Primarie della città e i tre gruppi più numerosi presenti alla Camminata verranno premiati con materiale didattico e di cancelleria.

Treviso Christmas Run sarà l’occasione per vivere l’apertura del periodo natalizio all’aria aperta, godendo delle meraviglie e del fascino di una città già pronta per il Natale. Alla partenza, durante il percorso e all’arrivo, Treviso Christmas Run proporrà inoltre eventi a sorpresa per entrare ancora di più nel clima della festa più bella dell’anno.

Tra i partecipanti, i componenti della band Los Massadores, l’ex cestista Riccardo Pittis e il maestro vetraio Marco Varisco.

“Voci” della giornata, Claudia Vigato, Mattia Casarin e Massimo Nicoletti (in arte Max Dj Nikolaj), che porteranno a Treviso le loro esperienze d’animazione in eventi di portata nazionale, dal Giro d’Italia alla Color Run.

Sarà una mattinata all’insegna del divertimento e con un obiettivo solidale: il ricavato di Treviso Christmas Run, al netto delle spese di organizzazione, andrà infatti a sostegno di Advar Onlus e Fondazione Città della Speranza.

L’organizzazione di Treviso Christmas Run è curata dall’associazione Ventieventi, in collaborazione con l’Asd Corritreviso, l’Asd Ride Your Dreams e i volontari di Città della Speranza.

Sostengono l’evento: Maxì Supermercati, Treviso Macchine, Mattarollo Volkswagen Treviso, Forno D’Asolo, Acqua Fonte Margherita, Mirò Street Food. Media partner: Radio Company e Radio Wow. Treviso è pronta a colorarsi di rosso, il colore della festa più bella dell’anno. Spettacolo garantito.

Il percorso della Treviso Christmas Run (5 km): Piazza dei Signori (partenza), Via Indipendenza, Via Martiri della Libertà, Via Palestro, Via Pescheria, Via San Leonardo, Piazza S. M. Battuti, Quartiere Latino, Piazza dell’Università, Ponte delle Università, Riviera Santa Margherita, Ponte S. Martino, Corso del Popolo, Piazza Borsa, Via XX Settembre, Calmaggiore, Via Canova, Via Roggia, Vicolo Dotti, Via Dotti, Piazza Trentin (ristoro), Via Sugana, Buranelli, Via Campana, Ponte San Francesco, Via e Piazza San Parisio, Via Manzoni, Via Sant’Agostino, Via Santa Caterina, Via Sant’Agostino, Via Casa di Ricovero, Via Manzoni, Mura di Treviso da Porta Manzoni a Bastione San Marco (arrivo).