Abruzzo: il guardalinee con la bandierina in una mano e una Peroni nell’altra

Pubblicato il 18 Novembre, 2022

“Il maestro guardalinee degli Amatori 88 Monteodorisio sa quale delle 2 cose alzare”.

Così i responsabili della pagina Facebook “Abruzzo Calcio Ignorante”.

E’ il commento alla foto che documenta qualcosa che ha dell’incredibile.

Siamo a Monteodorisio, piccolo centro in provincia di Chieti.

In una gara dilettantistica della squadra locale, l’Amatori 88 Monteodorisio, il guardalinee nelle mani incrociate dietro la schiena tiene da un lato la bandierina, dall’altro una birra.

Una bottiglia di Peroni…

Proprio così. Uno dei componenti della terna arbitrale (ricordiamo che i guardalinee nei tornei dilettantistici sono rappresentanti, uno per lato, della dirigenza delle due formazioni in campo) ha assolto al suo compito di vigilare su una delle fasce del terreno di gioco con tanto di birra stretta in pugno.

Quella che, addirittura, avrebbe pure alzato per segnalare un fuorigioco…