Adolescenti filmano un coetaneo mentre si masturba e diffondono il video: ecco come sono stati scoperti

Pubblicato il 1 Marzo, 2024

Bullismo e revenge porn purtroppo sono due piaghe sociali che camminano sempre di più a braccetto in un malsano e torbido abbraccio, soprattutto se i protagonisti sono ragazzini e adolescenti che non si rendono conto delle conseguenze delle loro azioni. Tempo fa una ragazza di 20 anni ebbe un rapporto sessuale con due ragazzi, che filmarono tutto e diffusero il video in chat, mentre è di pochi giorni fa la notizia sconcertante di un pestaggio di un adolescente a danno di un coetaneo, sotto gli occhi indifferenti di altri studenti fuori ad una scuola.

Un’altra brutta storia di reveng porn arriva dalla Sicilia, dove alcuni ragazzini hanno filmato di nascosto un coetaneo mentre si masturba e hanno poi diffuso il video nella chat di classe. Cinque ragazzini sono adesso indagati per produzione di materiale pedopornografico e revenge porn.

Le perquisizioni e le indagini

La polizia ha eseguito 4 decreti di perquisizione emessi dalla Procura per i minorenni di Palermo e un decreto di perquisizione emesso dalla Procura ordinaria. I provvedimenti sono stati eseguiti dalla Polizia Postale di Agrigento, Palermo e Caltanissetta nei confronti di 5 ragazzi agrigentini.

Un compagno di classe della vittima ha raccontato tutto agli insegnanti, che hanno avvisato la famiglia che ha dunque sporto denuncia alle forze dell’ordine. Gli inquirenti, analizzando i fotogrammi, sono riusciti a risalire ai colpevoli dal momento che i loro volti erano riflessi in uno specchio del bagno.

