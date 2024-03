Pubblicato il 15 Marzo, 2024

Ieri sera, giovedì 14 marzo 2024, è stata trasmessa una puntata inedita del programma televisivo Rai “Affari Tuoi”. Stefania, proveniente dalla regione Basilicata, è stata la partecipante della serata, ma purtroppo per lei, il gioco si è rivelato estremamente avverso. Vediamo insieme cosa è accaduto.

“Affari tuoi”, puntata sfortunata per Stefania

La partecipazione della signora Stefania dalla Basilicata a “Affari tuoi” si è rivelata poco fortunata. Il programma condotto da Amadeus può essere spietato e la signora Stefania, farmacista, accompagnata dal marito Davide, infermiere di pronto soccorso, ha subito le conseguenze. Fin dall’inizio, la sua partecipazione è stata complicata. A metà del gioco, ha deciso di cambiare il pacco che le era stato assegnato, il numero 7, per poi scoprire amaramente che conteneva 100.000 euro. Emozionata e con gli occhi lucidi, Stefania ha confessato: “Il numero 7 era importante, poiché è la data in cui io e Davide ci siamo fidanzati”. È stato strano, quindi, che lo abbia cambiato, rimanendo con la possibilità di vincere un massimo di 75.000 euro. Dopo un’altalena di emozioni, tra pacchi rossi e pacchi blu sollevati uno dopo l’altro, Stefania è arrivata allo step finale con un pacco azzurro e due rossi. In quello blu c’erano 200 euro, mentre in quelli rossi c’erano 30.000 euro e 75.000 euro. Il presentatore ha quindi proposto un’offerta di 20.000 euro, la stessa fatta precedentemente, prima che venissero persi 100.000 euro.

“Affari tuoi”, il racconto di Stefania sul marito Davide

Come ha incontrato suo marito Davide: “Lui interpretava San Giuseppe e io la narratrice in un presepe vivente. Un giorno, per andare alle prove di questo presepe, ho percorso una strada che solitamente non percorrevo, e lì l’ho conosciuto. È nata prima una bella amicizia e poi è arrivato l’amore“.

L’offerta del dottore

L’ultimo pacco chiamato ha eliminato la possibilità di vincere i 30.000 euro, lasciando solo 200 euro e 75.000 euro. Amadeus allora è intervenuto nuovamente: “Questa è la situazione che il dottore preferisce”. Stefania ha allora commentato: “Non volevo arrivare ad una situazione del genere, non volevo proprio. Da casa ho sempre detto che non avrei tirato troppo la corda, ma ora da qui è diverso“. A questo punto il dottore ha offerto 30.000 euro e Stefania e Davide hanno accettato. Alla fine, i due concorrenti, hanno tristemente scoperto che nel loro pacco c’erano 75.000 euro. In definitiva, una serie di decisioni errate, ma comunque i due sono tornati a casa con un buon bottino.

