Prenota su Airbnb ma fa una scoperta sconvolgente: “Bagno e camera da letto nella stessa stanza!”. E il web si scatena

Pubblicato il 12 Luglio, 2023

É tempo di vacanza e i turisti di ogni angolo del mondo cercano online le offerte più convenienti per soggiornare. Uno dei siti maggiormente presi d’assalto è Airbnb, dove i cosiddetti host possono mettere a disposizione dei clienti le loro case o semplicemente una parte dell’abitazione a prezzi molto più convenienti di alberghi e case vacanze.

Non sempre le cose vanno benissimo e ne sa qualcosa Becky Levin Navarro, organizzatrice di eventi che si è ritrovata a trascorrere qualche giorno di vacanza in una “casa-museo”, dove praticamente non si poteva toccare nulla.

É andata decisamente peggio ad un certo David Holtz, assistente dell’università di Berkeley, in California, che ha prenotato un appartamento a Londra facendo una scoperta sconvolgente solo una volta arrivato: la sua camera da letto era all’interno del bagno!

L’assurdo racconto di David Holtz_ “Airbnb mi ignora”

Holtz ha raccontato la sua incredibile esperienza su Twitter: “Quella sensazione quando arrivi al tuo Airbnb e ti rendi conto che l’intero spazio è essenzialmente solo un grande bagno in cui l’host ha messo un letto”. Come si può vedere nella foto l’host non ha fatto altro che aggiungere un letto nel bagno, dove praticamente l’ospite avrebbe dovuto dormire e contemporaneamente fare i suoi bisogni. Il post è diventato subito virale e ha raccolto oltre 12 milioni di visualizzazioni e attirato l’attenzione di diversi media e giornali.

Holtz in realtà ha fatto “mea culpa” e ha ammesso che doveva prestare più attenzione, poiché ha prenotato la casa benché fosse priva di recensioni. Ha poi spiegato di non aver ricevuto alcuna assistenza: “Ho già parlato più volte con l’assistenza clienti e nessuno ha avuto interesse ad aiutarmi per risolvere il problema. Posso aspettarmi un risultato diverso questa volta?”.

Web scatenato: l’ironia degli utenti

Non è la prima storia strana legata ai bagni degli appartamenti di Airbnb, infatti solo pochi mesi fa un gruppo di ragazze denunciò di aver trovato una telecamera nel bagno della casa prenotata.

La storia di Holtz ha incuriosito molti fan che si sono scatenati nei commenti più ironici, come chi ha scritto: “Hai tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano”.

Altri si sono divertiti a trasformare il nome di Airbnb in Airbnpee, dove pee in inglese significa per l’appunto urinare. Altri ancora hanno invece spiegato che bnb è in realtà l’acronimo di “bed in bathroom”, cioè letto nel bagno.

Tutto sommato Holtz l’ha presa con una certa filosofia e ha dichiarato: “Dopo aver dormito 2 notti a un piede di distanza da un gabinetto, sono pronto a dormire per 26 notti nella giungla delle Fiji”.