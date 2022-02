Aka 7even, da Vico Equense a Sanremo, lancia il suo messaggio ai giovani: “Abbiate il coraggio di accettarvi”

Aka 7even, giovane promessa emergente del panorama cantautorale italiano, è uno dei partecipanti alla prossima edizione del festival di Sanremo. Il cantante ha origini napoletane, precisamente di Vico Equense.

All’anagrafe Luca Marzano, classe 2000, in poco più di un anno è riuscito ad imporsi sulla scena musicale italiana. Dopo alcune partecipazioni ai talent e a programmi televisivi di successo, ora gli spetta la ribalta nazionale dell’Ariston.

“Sono superemozionato. E’ davvero un onore e un piacere avere la possibilità di salire su quel palco. È la mia prima volta e come tutte le prime volte deve essere la più bella. Questa la voglio ricordare come una delle esperienza più belle delle mia vita”– ha dichiarato il cantante.

Al festival Aka 7even si presenterà con la canzone “Perfetta così”. Della sua canzone dice: “Parlo di me, ma tutti si possono riconoscere. Da ragazzino ero insicuro. Questo vuole essere un messaggio positivo per i giovani: accettatevi per come siete”.

Nella serata delle cover il cantante partenopeo, in duetto con Arisa, canterà “Cambiare” dell’indimenticato Alex Baroni.