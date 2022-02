Alicudi, abitante ritrova corpo senza vita: ecco dove sono arrivate le indagini di Carabinieri e Procura

Giallo nella giornata di ieri nell’isola di Alicudi, nel Messinese. Secondo quanto riferito a noi dai Carabinieri del Comando Compagnia di Milazzo, un abitante dell’isola ha ritrovato nella località Bazina un cadavere in avanzato stato di decomposizione.

Lo stesso ha segnalato il tutto ai Carabinieri del Comando Stazione della vicina isola di Filicudi, che sono giunti sul posto assieme alla Capitaneria di Porto di Lipari e hanno portato il corpo senza vita all’obitorio di Lipari.

In seguito per le indagini la palla è passata ai Carabinieri di Milazzo e alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto. Sempre secondo quanto riferito a noi dai Carabinieri di Milazzo, adesso si attende l’esito dell’esame autoptico per capire di chi si tratta, cosa che non sarà affatto semplice dato l’avanzato stato di decomposizione.

Riguardo alle ipotesi sull’identità al momento viene ritenuto più probabile che si tratti di un uomo e al contempo non viene escluso che sia un migrante portato a largo dalle correnti delle Isole Eolie.

