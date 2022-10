Andrea Giambruno presente con la figlia Ginevra al giuramento della madre. Chi è il compagno di Giorgia Meloni?

Pubblicato il 22 Ottobre, 2022

Si è tenuto questa mattina, alle ore 10, il giuramento del nuovo governo e di Giorgia Meloni, fresco Presidente del Consiglio. Andrea Giambruno, il suo compagno, era presente insieme alla loro figlia, Ginevra, ad assistere al giuramento della madre. Ma chi è il compagno della nuova Premier? Andrea Giambruno ha 41 anni, è quindi più giovane di quattro rispetto alla compagna, ed è un giornalista milanese di Mediaset. E, se Giorgia Meloni sarà la prima Premier donna della storia della Repubblica italiana, lui sarà il primo “first gentleman”. Laureato in filosofia alla Cattolica, i suoi esordi sono stati uno stage nella tv locale “Telenova” e poi diverse collaborazioni. Entra poi in Mediaset ed è tra gli autori di “Mattino 5” e “Stasera Italia”, poi lavora anche a “Quinta Colonna”. Nel suo passato c’è anche un ruolo come autore di “Kalispera” di Alfonso Signorini. Ora, conduce “Studio Aperto” e “TgCom24” ma, secondo le ultime indiscrezioni, ora che la compagna è arrivata a Palazzo Chigi, Giambruno dovrebbe lasciare la conduzione dei tg. Una decisione non imposta, ma che sarebbe presa di comune accordo con l’azienda per una questione di opportunità. Compagno di Giorgia Meloni e padre della figlia Ginevra di 6 anni, il giornalista dovrebbe passare ad un’attività redazionale, dietro le quinte, nella sede Mediaset di Roma.

Andrea Giambruno, il primo incontro con Giorgia e la difesa in tv

Balzato agli onori della cronaca nelle ultime ore anche per uno degli audio di Silvio Berlusconi in cui lo tira in ballo (“Il suo compagno lavora anche a Mediaset”), Andrea Giambruno ha conosciuto Giorgia Meloni proprio negli studi di Mediaset. Lei era ospite in uno spazio dedicato alla politica nella trasmissione Quinta Colonna di Paolo Del Debbio, di cui lui invece era autore. “Lei arriva trafelata e fa alla sua assistente Giovanna ‘Non ho mangiato, ho una fame che svengo’. E Giovanna ‘Ma qui c’è solo una banana’, lei risponde ‘E dammi sta banana’ – ha raccontato il giornalista al settimanale Chi – In una ripresa pubblicitaria se la divora, ma alla ripresa è ancora lì con la banana in mano. Io mi precipito e gliela strappo di mano anche con una certa foga, ci manca la Meloni in diretta con una banana. Non so dire, i nostro occhi si incrociano in modo strano, è stato un attimo”. Fu il primo approccio tra i due e fu così che scoccò la scintilla ed il colpo di fulmine. In passato Andrea Giambruno è balzato agli onori della cronaca per la difesa a spada tratta, anche a mezzo stampa con alcune dichiarazioni ufficiali, della compagna. Difesa contro alcuni commenti sessisti e omofobi in cui si andava a toccare l’aspetto fisico di Giorgia Meloni.